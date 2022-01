"Un gesto di arroganza". Sallusti ad alzo zero contro Draghi: ciò che un premier non può permettersi (Di martedì 11 gennaio 2022) Mario Draghi non risponde alle domande sul Quirinale. Vuole restare al suo posto a Palazzo Chigi o aspira a diventare il prossimo presidente della Repubblica? Il tema viene discusso in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata di lunedì 10 gennaio. Alessandro Sallusti, che è in collegamento, osserva che "un premier che in conferenza stampa, davanti ai giornalisti e alle telecamere, dice 'non fatemi domande su questo' è innegabile che fa un gesto di arroganza". Peraltro, continua il direttore di Libero, "anche la scusa, che avrebbe una sua logica, che la conferenza è sull'emergenza Covid, Draghi stesso ha detto che 'si fa come dico io'" sulla gestione della pandemia, "cioè il rischio calcolato, eccetera". Proprio su questo, sottolinea ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Marionon risponde alle domande sul Quirinale. Vuole restare al suo posto a Palazzo Chigi o aspira a diventare il prossimo presidente della Repubblica? Il tema viene discusso in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata di lunedì 10 gennaio. Alessandro, che è in collegamento, osserva che "unche in conferenza stampa, davanti ai giornalisti e alle telecamere, dice 'non fatemi domande su questo' è innegabile che fa undi". Peraltro, continua il direttore di Libero, "anche la scusa, che avrebbe una sua logica, che la conferenza è sull'emergenza Covid,stesso ha detto che 'si fa come dico io'" sulla gestione della pandemia, "cioè il rischio calcolato, eccetera". Proprio su questo, sottolinea ...

