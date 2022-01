“Ti piacciono ragazzi o ragazze?”. E arriva il coming out della figlia della splendida attrice (Di martedì 11 gennaio 2022) Il mondo sta cambiando e, anche grazie a Internet e all’avvento dei social, si sta costellando quotidianamente di inaspettati coming out. Dopo secoli, adesso, quasi tutti coloro che sentono di essere nati nel corpo sbagliato, o di amare il loro stesso sesso o entrambi, stanno assaporando il sacro diritto d’uscire allo scoperto. Il prossimo passo, si spera, sarà non doverlo più ‘annunciare’ perché irrilevante, com’è per gli etero. Ava Phillippe, la prima figlia della mitica attrice americana Reese Witherspoon, lo ha fatto inaspettatamente attraverso Instagram. Il suo account, nonostante sia ancora giovanissima e con un futuro ancora tutto da scegliere, è già carico di fan. Ovvio, visto che Ava Phillipe è figlia d’arte e che, in più, è sbocciata nella fotocopia esatta di sua madre. ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 gennaio 2022) Il mondo sta cambiando e, anche grazie a Internet e all’avvento dei social, si sta costellando quotidianamente di inaspettatiout. Dopo secoli, adesso, quasi tutti coloro che sentono di essere nati nel corpo sbagliato, o di amare il loro stesso sesso o entrambi, stanno assaporando il sacro diritto d’uscire allo scoperto. Il prossimo passo, si spera, sarà non doverlo più ‘annunciare’ perché irrilevante, com’è per gli etero. Ava Phillippe, la primamiticaamericana Reese Witherspoon, lo ha fatto inaspettatamente attraverso Instagram. Il suo account, nonostante sia ancora giovanissima e con un futuro ancora tutto da scegliere, è già carico di fan. Ovvio, visto che Ava Phillipe èd’arte e che, in più, è sbocciata nella fotocopia esatta di sua madre. ...

CiccioFrom7 : @DexterCat4 Ciao Micione, mi chiamo Lady e mi piacciono molto i ragazzi grossi ???? ?? - ClaRust : Perché alle tipe piacciono i ragazzi che mangiano tanto? - __Mari92 : A prescindere che non mi piacciono i ragazzi con gli occhi azzurri, veramente faccio fatica, questo mi sta anche sulle palle #uominiedonne - mikferrazzano : Comunque a Maria non piacciono i bravi ragazzi altrimenti non si spiega #uominiedonne - DavideAltamura5 : @n0thinthemood Si ma noi come tutti i ragazzi seti prendiamo solo pali in faccia dalle ragazze perché a voi piaccio… -