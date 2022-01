“Profondo dolore”. Tragedia nel mondo del calcio, l’auto si ribalta: il calciatore muore a 27 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) Una vera e propria Tragedia ha sconvolto l’intero mondo del calcio nella mattinata di martedì 11 gennaio. Un calciatore è deceduto a soli 27 anni, a causa di un violentissimo incidente stradale che non gli ha lasciato speranze di sopravvivenza. Stando a quanto è stato possibile apprendere finora, pare che il cadavere dell’atleta sia stato rinvenuto a trenta metri dalla sua automobile, la quale ha terminato la sua corsa all’interno di una scarpata. Un impatto davvero molto devastante. Resta ovviamente ancora da comprendere la dinamica dell’accaduto, ma sembra che la sua macchina si sia ribaltata più di una volta prima di distruggersi totalmente. Basti vedere infatti la foto riguardante il mezzo, ormai irriconoscibile. Dopo aver colpito e sfondato il guardrail presente sulla strada, è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Una vera e propriaha sconvolto l’interodelnella mattinata di martedì 11 gennaio. Unè deceduto a soli 27, a causa di un violentissimo incidente stradale che non gli ha lasciato speranze di sopravvivenza. Stando a quanto è stato possibile apprendere finora, pare che il cadavere dell’atleta sia stato rinvenuto a trenta metri dalla sua automobile, la quale ha terminato la sua corsa all’interno di una scarpata. Un impatto davvero molto devastante. Resta ovviamente ancora da comprendere la dinamica dell’accaduto, ma sembra che la sua macchina si siata più di una volta prima di distruggersi totalmente. Basti vedere infatti la foto riguardante il mezzo, ormai irriconoscibile. Dopo aver colpito e sfondato il guardrail presente sulla strada, è ...

