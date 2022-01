Advertising

Palermo, Massolo vede il Catanzaro: Baldini attende la negatività del 12 rosanero - Pelagotti squalificato, il vice spera di guarire in tempo per sostituirlo e lanciare l'assalto alla maglia da titolare

Mediagol.it

Samuele Massolo attende il ritorno in campo del Palermo. Con la squalifica di Alberto Pelagotti - rimediata contro il Latina, per un'uscita maldestra su Jefferson - toccherà al portiere arrivato in estate. Per giocare serviranno 13 elementi compreso un portiere e visto che Pelagotti è squalificato si dovrà puntare su Massolo. Sul quotidiano è presente anche l'editoriale di Luigi Butera. Data la squalifica di Alberto Pelagotti, Samuele Massolo è il candidato numero uno per salvaguardare la porta del Palermo nel match contro il Catanzaro (Covid permettendo). Palermo - La porta (per ora) è vuota, Massolo pensa già al Catanzaro. Da subentrato a Latina, è stato subito protagonista, ora va a caccia.