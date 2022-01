I Comuni montani senza più tv. Giorgetti domani gli spegne tutto. Pronto lo switch off delle frequenze del nuovo digitale. Decine di migliaia di italiani a rischio oscuramento (Di martedì 11 gennaio 2022) Decine di migliaia di italiani senza nemmeno la possibilità di vedere la televisione. È l’ultimo regalo in arrivo da parte del governo dei Migliori, attraverso la mano di Giancarlo Giorgetti, destinato a intere Comunità, che vivono in quei borghi spesso decantati come simbolo del Belpaese. E che, puntualmente all’atto pratico, vengono dimenticati. Lo switch off delle frequenze, previsto domani, sarà una mannaia per i residenti di piccoli Comuni situati in zone montane. MISE DISTRATTO. Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti non ha ascoltato gli appelli arrivati negli ultimi mesi per evitare che si arrivasse vicini alla scadenza. E dire che molte della aree interessate sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022)didinemmeno la possibilità di vedere la televisione. È l’ultimo regalo in arrivo da parte del governo dei Migliori, attraverso la mano di Giancarlo, destinato a interetà, che vivono in quei borghi spesso decantati come simbolo del Belpaese. E che, puntualmente all’atto pratico, vengono dimenticati. Looff, previsto, sarà una mannaia per i residenti di piccolisituati in zone montane. MISE DISTRATTO. Il ministro dello Sviluppo economiconon ha ascoltato gli appelli arrivati negli ultimi mesi per evitare che si arrivasse vicini alla scadenza. E dire che molte della aree interessate sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Comuni montani Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: Tempo in miglioramento dopa l'abbondante nevicata E neve fu, anche abbondante. Si sono infatti realizzate le migliori condizioni possibili, e forse anche più, per avere buoni accumuli a Enna, e anche in tutti i comuni montani interni. Come avevamo scritto, la quota di base per l'accumulo era sui 900 - 1000 metri sul livello del mare, e tutto quindi sarebbe dipeso dell'intensità delle precipitazioni, capace ...

Provincia di Crotone, il presidente Ferrari assegna le deleghe ... Attività Produttive, Caccia e Pesca, Risorse idriche, Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali e rapporti con i comuni montani, Pnrr, Politiche Comunitarie); Teresa Ferrazzo (Rete ...

I Comuni montani senza più tv. Giorgetti domani gli spegne tutto LA NOTIZIA Sindaci non demordono, scuole chiuse in diversi comuni. Più realisti del re. Non in tutti i comuni della Campania le scuole torneranno ad aprire. Già perché il Tar ha sospeso l’ordinanza del governatore De Luca ...

Servizi associati, nuovo appello ai Comuni L’assessore dell’Unione Montana Romanelli non ha dubbi: "Gestione in sinergia per polizia municipale, manutenzione strade e tributi" ...

