Dakar 2022, Danilo Petrucci: “Non capisco perché si fermi sempre la mia moto, è un po’ imbarazzante” (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella nona tappa svoltasi interamente nella cittadina di Wadi Ad Dawasi della Dakar 2022, tra le moto, si è imposto il cileno José Ignacio Cornejo Florimo, con il tempo totale di due ore e ventinove minuti; altra gara difficile per l’italiano Danilo Petrucci, diciottesimo a +8’42” dalla vetta. Ancora una volta, dei problemi tecnici hanno inficiato negativamente sulla gara del pilota classe 1990; infatti, anche in occasione della settima tappa, Petrucci aveva manifestato difficoltà causate dalla sua stessa moto. Nell’intervista post-gara rilasciata a moto.it, si percepisce la frustrazione dell’azzurro; nonostante i controlli e le modifiche apportate dal suo team KTM, la vettura continua ad essere causa di situazioni negative: “La tappa è stata veloce, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella nona tappa svoltasi interamente nella cittadina di Wadi Ad Dawasi della, tra le, si è imposto il cileno José Ignacio Cornejo Florimo, con il tempo totale di due ore e ventinove minuti; altra gara difficile per l’italiano, diciottesimo a +8’42” dalla vetta. Ancora una volta, dei problemi tecnici hanno inficiato negativamente sulla gara del pilota classe 1990; infatti, anche in occasione della settima tappa,aveva manifestato difficoltà causate dalla sua stessa. Nell’intervista post-gara rilasciata a.it, si percepisce la frustrazione dell’azzurro; nonostante i controlli e le modifiche apportate dal suo team KTM, la vettura continua ad essere causa di situazioni negative: “La tappa è stata veloce, ...

