Peccato per Sorrentino. (Di lunedì 10 gennaio 2022) “È stata la mano di Dio”: gli attori del film e i loro personaggi guarda le foto La fatidica frase “And the winner is…” questa volta è stata una delusione per l’Italia. Durante la serata dei Golden Globe più in sordina di sempre – senza dirette tv, red carpet, cena al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles né live streaming, ma un semplice annuncio sulle piattaforme social – Paolo Sorrentino ha dovuto dire addio all’ambito premio come miglior film straniero, che ha provato ad aggiudicarsi con il suo È stata la mano di Dio. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) “È stata la mano di Dio”: gli attori del film e i loro personaggi guarda le foto La fatidica frase “And the winner is…” questa volta è stata una delusione per l’Italia. Durante la serata dei Golden Globe più in sordina di sempre – senza dirette tv, red carpet, cena al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles né live streaming, ma un semplice annuncio sulle piattaforme social – Paoloha dovuto dire addio all’ambito premio come miglior film straniero, che ha provato ad aggiudicarsi con il suo È stata la mano di Dio. Leggi anche › ...

stanzaselvaggia : Per arginare l’emergenza tamponi ha aperto a Rho Fiera l’hub più grande della Lombardia gestito dal gruppo San Dona… - Pontifex_it : Il #Natale ci invita a riflettere sulla drammaticità della storia, nella quale gli uomini, feriti dal peccato, cerc… - VittorioSgarbi : 'Il fatto non sussiste'. Peccato che ci siano voluti 12 anni per accertarlo. - maievtica : Dopo la seconda dose, il mio ciclo è sparito per quattro mesi. È tornato una sola volta indotto dal progesterone e… - eadaimon : @NullOthersider @Flelma171029 Per carità tutto é perfettibile ma a volte le cose vanno solo dette, se ci si sbaglia… -