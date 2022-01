Nucleare | Pasini CNR | “Nessun vantaggio climatico per 30 anni | solo rischi”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo anno si apre col botto, dopo la bozza dell’atto delegato di Bruxelles che vuole includere ile il gas tra le fonti energetiche green. Come prevedibile lo scontro politico si fa feroce e coinvolge tutta l’Europa: con la Francia decisa a non rinunciare ale la Germania che è da tempo impegnata a dismettere le sue centrali. Se l’Italia è annoverata, non ufficialmente, tra i favorevoli, e lo stesso Roberto Cingolani ha più volte ribadito che sarebbe “da folli non considerare il“, diverso è il sentire comune, con Salvini e il M5S pronti a battagliare per il “sentire comune”. Ma se i cambiamenti climatici stanno modificando il mondo in cui viviamo troppo velocemente, e non si riesce – come nei fatti non stiamo riuscendo – ad arrestare le emissioni di CO2 altrettanto velocemente, il ...