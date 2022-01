Novak Djokovic ha vinto, ma è solo il primo set (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic si aggiudica il primo set, ma la partita è ancora lunga. il tennista no-vax incassa l'ok del Tribunale di Melbourne e per ora resta in Australia. «Cosa avrebbe potuto fare di più quest'uomo?». Questa la domanda retorica espressa dal giudice Anthony Kelly che ha di fatto aperto la strada alla vittoria del tennista. Ora Novak è tornato in possesso del suo passaporto, dei suoi effetti personali ed è libero di girare per l'Australia. Ma il caso non è chiuso. Il Governo, infatti, ha tempo quattro per revocare comunque il visto al serbo. La pallina passa quindi al Ministro dell'Immigrazione, che ha tra le mani un caso spinoso destinato comunque a fare altro clamore. Qualunque decisione prenderà, infatti, avrà ripercussioni non solo sportive, ma soprattutto politiche. Se ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022)si aggiudica ilset, ma la partita è ancora lunga. il tennista no-vax incassa l'ok del Tribunale di Melbourne e per ora resta in Australia. «Cosa avrebbe potuto fare di più quest'uomo?». Questa la domanda retorica espressa dal giudice Anthony Kelly che ha di fatto aperto la strada alla vittoria del tennista. Oraè tornato in possesso del suo passaporto, dei suoi effetti personali ed è libero di girare per l'Australia. Ma il caso non è chiuso. Il Governo, infatti, ha tempo quattro per revocare comunque il visto al serbo. La pallina passa quindi al Ministro dell'Immigrazione, che ha tra le mani un caso spinoso destinato comunque a fare altro clamore. Qualunque decisione prenderà, infatti, avrà ripercussioni nonsportive, ma soprattutto politiche. Se ...

