Mager-Gerasimov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 2 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gianluca Mager dovrà vedersela con Egor Gerasimov al primo turno dell‘Atp 250 di Adelaide 2 2022. L’azzurro ritrova lo stesso avversario che cinque giorni prima lo ha sconfitto nel primo torneo stagionale, disputato proprio ad Adelaide. Tutto lascia pensare ad un bis del bielorusso, ma ovviamente Mager tenterà di impedirlo. Il tennista sanremese ci tiene a far bene nella settimana precedente all’Australian Open ed ottenere punti importanti in ottica ranking Atp. L’incontro si svolgerà martedì 11 gennaio, come quarto incontro sul Campo 3 a partire dalle ore 01.30 italiane (dopo Musetti-Bonzi). La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con concreta chance di seguire il match in live streaming ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gianlucadovrà vedersela con Egoral primo turno dell‘Atp 250 di. L’azzurro ritrova lo stesso avversario che cinque giorni prima lo ha sconfitto nel primo torneo stagionale, disputato proprio ad. Tutto lascia pensare ad un bis del bielorusso, ma ovviamentetenterà di impedirlo. Il tennista sanremese ci tiene a far bene nella settimana precedente all’Australian Open ed ottenere punti importanti in ottica ranking Atp. L’incontro si svolgerà martedì 11 gennaio, come quarto incontro sul Campo 3 a partire dalle ore 01.30 italiane (dopo Musetti-Bonzi). Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con concreta chance di seguire il match in live...

Advertising

riviera24 : Atp Adelaide 1, il sanremese Mager cede a Gerasimov - Riviera24 - RicoLeo1023 : Termina agli ottavi il 250 di #Adelaide di Gianluca #Mager, sconfitto in due set da Egor Gerasimov. A #Melbourne… - anxstennisboy : E come se non bastasse, stanotte nemmeno Mager è riuscito a vincere contro Gerasimov #ATPCup - zazoomblog : ATP Adelaide I 2022 Gianluca Mager sconfitto da Egor Gerasimov negli ottavi di finale - #Adelaide #Gianluca #Mager… - zazoomblog : ATP Adelaide 2022: Mager lotta ma capitola contro Gerasimov - #Adelaide #2022: #Mager #lotta -