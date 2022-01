Ferran Torres finalmente tesserato dal Barcellona: merito del rinnovo di Umtiti (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Decisivo il rinnovo del francese finalmente Ferran Torres, acquisto di gennaio del Barcellona, potrà scendere in campo con la maglia blaugrana. Il grazie va Samuel Umtiti che ha accettato di spalmare il proprio ingaggio rinnovando fino al 2026. La bega si era creata a causa del fair play sugli stipendi valido nel campionato spagnolo. Così il club catalano ha annunciato ufficialmente la doppia operazione: «Il Barcelona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Samuel Umtiti per lo sforzo e l’affetto che ha dimostrato nei confronti del Club. Con questa estensione del contratto, il Barcelona espande il suo ‘fair play’ e potrà iscrivere Ferran Torres nella Lega di calcio professionistico». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Decisivo ildel francese, acquisto di gennaio del, potrà scendere in campo con la maglia blaugrana. Il grazie va Samuelche ha accettato di spalmare il proprio ingaggio rinnovando fino al 2026. La bega si era creata a causa del fair play sugli stipendi valido nel campionato spagnolo. Così il club catalano ha annunciato ufficialmente la doppia operazione: «Il Barcelona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Samuelper lo sforzo e l’affetto che ha dimostrato nei confronti del Club. Con questa estensione del contratto, il Barcelona espande il suo ‘fair play’ e potrà iscriverenella Lega di calcio professionistico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Grazie al rinnovo al ribasso di #Umtiti, adesso è ufficiale il tesseramento di #FerranTorres da parte del… - CalcioNews24 : Tutto grazie a #Umtiti - catty8323 : @PaolaSaulino Hanno in pancia talmente tanti stipendi che non riescono nemmeno a registrare Ferran Torres. Mi sembr… - ErGeometra : @Matador1337 unica ragione per cui lo fanno e perche gli altri non riescono a piazzarla e se lui si abbassa l'ingag… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Barcellona, Ferran Torres tesserato grazie al rinnovo di Umtiti -

Ultime Notizie dalla rete : Ferran Torres Calciomercato, UFFICIALE Barcellona: rinnovo a sorpresa, via libera per l'attaccante Morata e Ferran Torres © Getty ImagesE pensare che in queste settimane proprio Morata è stato al centro delle voci di calciomercato per il suo possibile passaggio al Barcellona. Ve lo abbiamo ...

Barcellona, UFFICIALE il tesseramento di Ferran Torres Commenta per primo Il Barcellona ha ufficializzato di aver registrato l'ingaggio di Ferran Torres , acquistato per 55 milioni di euro più bonus dal Manchester City. La comunicazione del club spagnolo arriva dopo la notizia del prolungamento di contratto di Samuel Umtiti che, ...

Umtiti, da indesiderato…a eroe: spalma l’ingaggio fino al 2026 e il Barça può iscrivere Ferran Torres! In estate, quando si cercava spasmodicamente di abbassare il monte ingaggi, il Barcellona ha cercato ripetutamente di cedere il difensore francese, ricevendo però un netto rifiuto. Ma adesso, l'indesi ...

Risolto il caso Ferran Torres: Umtiti rinnova e il Barcellona tessera l'attaccante Il club blaugrana ha finalmente registrato l'attaccante arrivato a inizio anno dal Manchester City: tutto grazie a un rinnovo contrattuale.

Morata e© Getty ImagesE pensare che in queste settimane proprio Morata è stato al centro delle voci di calciomercato per il suo possibile passaggio al Barcellona. Ve lo abbiamo ...Commenta per primo Il Barcellona ha ufficializzato di aver registrato l'ingaggio di, acquistato per 55 milioni di euro più bonus dal Manchester City. La comunicazione del club spagnolo arriva dopo la notizia del prolungamento di contratto di Samuel Umtiti che, ...In estate, quando si cercava spasmodicamente di abbassare il monte ingaggi, il Barcellona ha cercato ripetutamente di cedere il difensore francese, ricevendo però un netto rifiuto. Ma adesso, l'indesi ...Il club blaugrana ha finalmente registrato l'attaccante arrivato a inizio anno dal Manchester City: tutto grazie a un rinnovo contrattuale.