A realizzare il gol, grazie ad una prodezza atletica incredibile, è stato il calciatore Salem Al Dawsari, dell'Al Hilal. Durante la partita ... (Di lunedì 10 gennaio 2022) A realizzare il gol, grazie ad una prodezza atletica incredibile, è stato il calciatore Salem Al Dawsari, dell'Al Hilal. Durante la partita di Supercoppa contro l'Al Faisaly, l'attaccante ha ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ail gol,ad una, èilAl'Alladi Supercoppa contro l'Al Faisaly, l'attaccante ha ...

Advertising

dnorill : Con il gol all’#Inter #Immobile ha segnato il gol n. 15 si tratta del terzo giocatore capace di realizzare almeno… - lucadg75 : Tre polli possono far realizzare un gol anche ad un avversario che non tira in porta. Bene noi, ben poca roba loro.… - pablocanateam : Non pensavo di realizzare nei primi dieci giorni dell’anno tutti i miei obiettivi per il 2022: - battere #Mourinho… - Theymakeusproud : @03isa06 Non ho parole. Oltretutto ho lo streaming indietro di dieci giorni e sto aspettando l'ultimo gol per realizzare - MPAPA090 : RT @DarioViPu64: @OmarShroro @filorallo @pisto_gol Che domanda. La Juve c'entra sempre altrimenti non saprebbero realizzare un pensiero. La… -