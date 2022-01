Rogo in edificio New York, almeno 19 i morti. Tra le vittime 9 bambini (Di domenica 9 gennaio 2022) A una settimana dal Rogo di Filadelfia in cui hanno perso la vita 12 persone, un’altra tragedia del fuoco fa 19 morti a New York. L’incendio è divampato nell’appartamento di un edificio di 19 piani... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 gennaio 2022) A una settimana daldi Filadelfia in cui hanno perso la vita 12 persone, un’altra tragedia del fuoco fa 19a New. L’incendio è divampato nell’appartamento di undi 19 piani...

Advertising

zazoomblog : Rogo in edificio New York almeno 19 i morti. Tra le vittime 9 bambini - #edificio #almeno #morti. #vittime - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Paurosa tragedia a New York. E'di almeno 19 morti, tra cui 9 bambini, il bilancio di un vasto incendio in un edificio… - FrancoScarsell2 : Paurosa tragedia a New York. E'di almeno 19 morti, tra cui 9 bambini, il bilancio di un vasto incendio in un edific… - zav_news : ???? Vasto incendio in un edificio nel #Bronx, a #NewYork: almeno 19 morti, tra cui 9 bambini. Il rogo è divampato al… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il sistema antincendio non avrebbe funzionato: in fiamme un edificio alla periferia della metropoli statunitense, anche bambin… -