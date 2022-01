Montolivo | “Leao è migliorato nella scelta della giocata e nella personalità”

Advertising

2 Riccardo, ex capitano del Milan , parla a Tuttosport del momento in casa rossonera: 'Oggi il Milan ... penso a Calabria, a Tonali, Rebic, Saelemaekers,e tanti altri ancora. Ha una ...A fine partita,ha fatto notare la posizione centrale di Theo. In realtà, Theo è un ... Nel secondo tempo, Rebic è apparso molto stanco, a differenza di, in sontuoso spolvero anche senza ...Riccardo Montoli, intervenuto a DAZN nel post partita di Venezia-Milan, ha parlato così della squadra rossonera: "C’è tantissimo di Pioli in questa squadra, potremmo fare ...Nel post partita di Venzia-Milan a DAZN mister Pioli ha parlato così di Rafa Leao: "Per Leao non vogliono essere ripetitivo ma valgono gli stessi concetti espressi per Theo. Deve ...