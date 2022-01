In Kazakistan il soccorso rosso delle dittature (Di domenica 9 gennaio 2022) Molti non hanno probabilmente mai sentito nominare il Kazakistan e ancora di più non lo saprebbero collocare sulla cartina geografica. Eppure, è il nono paese più esteso del mondo: ha un territorio vasto quanto tutta l’Europa occidentale, anche se vi abitano solo circa 19 milioni di persone. È inoltre il luogo di transito più importante del progetto cinese Belt and Road Initiative e delle rotte energetiche che collegano l’Asia all’Europa. Ha anche straordinarie risorse naturali proprie: i più grandi giacimenti di uranio, di gas naturale e le maggiori risorse petrolifere del mondo. La piccola popolazione è relativamente prospera, rispetto ai paesi confinanti, ma, il loro reddito nazionale e il loro benessere non sono affatto corrispondenti all’effettiva ricchezza del paese e questo è fonte di grande malcontento, che si è tradotto in un sensibile ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Molti non hanno probabilmente mai sentito nominare ile ancora di più non lo saprebbero collocare sulla cartina geografica. Eppure, è il nono paese più esteso del mondo: ha un territorio vasto quanto tutta l’Europa occidentale, anche se vi abitano solo circa 19 milioni di persone. È inoltre il luogo di transito più importante del progetto cinese Belt and Road Initiative erotte energetiche che collegano l’Asia all’Europa. Ha anche straordinarie risorse naturali proprie: i più grandi giacimenti di uranio, di gas naturale e le maggiori risorse petrolifere del mondo. La piccola popolazione è relativamente prospera, rispetto ai paesi confinanti, ma, il loro reddito nazionale e il loro benessere non sono affatto corrispondenti all’effettiva ricchezza del paese e questo è fonte di grande malcontento, che si è tradotto in un sensibile ...

