Covid oggi Sardegna | 829 contagi e 2 morti | bollettino 9 gennaio

Sono 829 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 gennaio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. I nuovi casi di positività al Covid sono stati confermati sulla base di 4121 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19805 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 191 (3 in più di ieri). 14965 sono i casi di isolamento domiciliare (644 in più di ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 56 anni e una donna di 76, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

