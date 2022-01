Zerocalcare ottiene la sua rivincita | “Cosa mi diceva la gente”

Leggi su vesuvius

(Di sabato 8 gennaio 2022), il noto fumettista italianofinalmente la sua: “mila”. Scopriamo cos’ha confessato. Le parole del fumettista(via social)Il fumettista, pseudonimo di Michele Rech, sta raggiungendo una grandissima popolarità in Italia. Complice non solo il suo talento ma anche il grande successo riscosso dalla sua prima serie tv rilasciata sulla piattaforma di Netflix. Michele Rech ha deciso di parlare della sua arte e della sua esperienza come disegnatore nel corso di un’intervista rilasciata al Guardian. Sono passati ormai ben 10 anni dall’uscita del suo primo graphic novel: La profezia dell’armadillo, e proprio in relazione a questoha raccontato il percorso della ...