GF Vip 6, Adriana Volpe alza la voce con Katia Ricciarelli: la reazione di Signorini (Di sabato 8 gennaio 2022) Come prevedibile, visto la protezione di cui gode da parte del suo grande amico Alfonso Signorini, nell’ultima puntata del GF Vip 6 Katia Ricciarelli non solo non è stata punita per le frasi razziste pronunciate contro Lulù Selassié, ma si è taciuto su tutti gli altri sfondoni sessisti, verbalmente violenti e omofobi. Adriana Volpe tuttavia ha deciso di distaccarsi da questa decisione e ha sottolineato un’uscita molto infelice della soprano su Nathaly Caldonazzo. Peccato che Signorini non abbia colto la palla al balzo… anzi! GF Vip, web in fiamme: Katia la passa liscia, su Twitter spopola l’hashtag “vergogna” L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 non ha soddisfatto le aspettative ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 gennaio 2022) Come prevedibile, visto la protezione di cui gode da parte del suo grande amico Alfonso, nell’ultima puntata del GF Vip 6non solo non è stata punita per le frasi razziste pronunciate contro Lulù Selassié, ma si è taciuto su tutti gli altri sfondoni sessisti, verbalmente violenti e omofobi.tuttavia ha deciso di distaccarsi da questa decisione e ha sottolineato un’uscita molto infelice della soprano su Nathaly Caldonazzo. Peccato chenon abbia colto la palla al balzo… anzi! GF Vip, web in fiamme:la passa liscia, su Twitter spopola l’hashtag “vergogna” L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 non ha soddisfatto le aspettative ...

