Doppio incendio in via dei Banchi Vecchi a Roma: auto e moto distrutte dalle fiamme (FOTO) (Di sabato 8 gennaio 2022) Due incendi a distanza di poche ore sempre nella stessa zona, sempre in via dei Banchi Vecchi, nel cuore della Capitale. E' questo quello che è successo stanotte, dove intorno a 00.45 i Carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti perché una microcar elettrica, parcheggiata in quella strada, aveva improvvisamente preso fuoco. Le fiamme, inevitabilmente, hanno avvolto anche i veicoli che si trovavano lì in sosta: ben quattro auto e sei motorini (due di questi e una vettura sono andati completamente distrutti). Ma non solo. Le fiamme, con l'alta colonna di fumo nero che si è alzata in cielo, hanno anche annerito la vetrina di un negozio di antiquariato nei paraggi.

