COVID in Irpinia, il bollettino dell'Asl di Avellino: numeri alti in città e Valle Caudina (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 2659 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 561 persone: – 9, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 5, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 20, residenti nel comune di Atripalda; – 26, residenti nel comune di Avella; – 93, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 12, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Candida; – 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 4, residenti nel comune di Castelfranci; – 2, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore; – 41, residenti nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 5, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 3, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di ...

