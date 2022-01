Coppa d’Africa 2022 | Burkina Faso denuncia irregolarità nei test anti Covid

Leggi su sportface

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nella giornata di domani, prenderà il via la tanto discussa edizionedella. Proprio alla vigilia dell’esordio contro i padroni di casa del Camerun, ilha scosso di nuovo l’ambientendo presuntenei, nello specifico in relazione alle tempistiche degli stessi. Come riporta il Mundo Deportivo, il vice allenatore Sanou ha spiegato: “Nella mattinata di venerdì, un’équipe medica si è presentata in hotel per fare i, ma quando abbiamo cercato di scoprire chi l’aveva inviata, la CAF ci ha detto chiaramente che non era una sua iniziativa. Quindi ci siamo rifiutati di sottoporci ai tamponi e aspettato sino a tarda sera l’arrivo dell’equipe ...