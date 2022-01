Anticipazioni Amici 21 | una maglia sospesa e un nuovo allievo nella scuola

(Di sabato 8 gennaio 2022)21: la gara di canto Torna21 con le sue, per cui ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere eNews. Oggi, sabato 8 gennaio, è stata registrata la puntata 15 del pomeridiano che andarà in onda domani, domenica 9 gennaio. Ospiti Arisa, per valutare la gara di cover, L'articolo proviene da Novella 2000.

GaudiusoMartina : Io mentre leggo le anticipazioni e mi sta passando la voglia di guardare la puntata. #amici #Amici21 #amici20… - mxrtina04 : inutile dire che ho letto le anticipazioni di amici pur avendo detto che non l’avrei più fatto - marikawaves : Appena visto le anticipazioni di amici e sono rimasta troppo indietro sono successe troppe cose aiuto - carolaeluigiii : Che bello oggi ci sono le anticipazioni di amici,non vedo l'ora che escano Sempre noi appena escono: #caroligi… - _Lucrezia_28 : NELLA MIA TL TRA: Liam James Payne anticipazioni di amici NON STO CAPENDO UN CAZZO. -

2021 - 2022,registrazione puntata 9 gennaio C'è grande attesa per ledella puntata di21 che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5. Le prime, riportate ...Stando addomenica 9 gennaio 2022 , fornite dalla pagina AmiciiNews , la cantante tornerà in trasmissione. Nessun dissidio, dunque, con Maria De Filippi, dopo il trambusto ...Amici 2021-2022, anticipazioni registrazione puntata 9 gennaio. Gli allievi della scuola di Amici 21 tornano a difendere il banco dopo le festività.Nel dettaglio, gli spoiler della nuova puntata di Amici 21 in programma domenica 9 gennaio su Canale 5, rivelano che i ballerini Carola e Mattia saranno impossibilitati ad esibirsi dal vivo in studio.