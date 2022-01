Al via “Tali e quali”, “C’è posta per te” ed “Eden”: la tv dell’8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 8 gennaio su RaiUno alle 21.25 debutterà “Tali e quali”, versione nip di “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti. Si tratta di uno show musicale in cui personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale… Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova edizione di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi. Ospiti annunciati Paolo Bonolis e l’attore turco Can Yaman. Su La7 alle 21.15 inizierà la nuova edizione di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tutto quel che luccica”: la squadra deve indagare sull’omicidio di una giovane modella che aveva dei collegamenti poco chiari con alcune ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 8su RaiUno alle 21.25 debutterà “”, versione nip di “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti. Si tratta di uno show musicale in cui personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale… Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova edizione di “C’èper te”, condotto da Maria De Filippi. Ospiti annunciati Paolo Bonolis e l’attore turco Can Yaman. Su La7 alle 21.15 inizierà la nuova edizione di “– Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tutto quel che luccica”: la squadra deve indagare sull’omicidio di una giovane modella che aveva dei collegamenti poco chiari con alcune ...

