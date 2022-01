2022 lavoro in Italia, Napoli tra le top 5 e Lombardia si conferma prima (Di sabato 8 gennaio 2022) A seguito della crisi del mercato del lavoro – acuita dalla Pandemia da Covid-19 – gli annunci di lavoro in Italia stanno aumentando. Da un punto di vista statistico, infatti, si moltiplicano le posizioni per cui è possibile candidarsi in relazione alle proprie competenze e abilità, oltre che titoli di studio. annuncilavoro360 ha aggiornato le statistiche per il lavoro 2022 in Italia, stilando la classifica delle 5 migliori province e regioni con più annunci di lavoro in Italia. A spuntarla, per province, sono soprattutto realtà del Nord Italia come Milano, Torino e Bologna, ma sono in crescita anche zone del centro e del meridione, come Roma e Napoli, che dimostrano dunque una sostanziale ripartenza ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 gennaio 2022) A seguito della crisi del mercato del– acuita dalla Pandemia da Covid-19 – gli annunci diinstanno aumentando. Da un punto di vista statistico, infatti, si moltiplicano le posizioni per cui è possibile candidarsi in relazione alle proprie competenze e abilità, oltre che titoli di studio. annunci360 ha aggiornato le statistiche per ilin, stilando la classifica delle 5 migliori province e regioni con più annunci diin. A spuntarla, per province, sono soprattutto realtà del Nordcome Milano, Torino e Bologna, ma sono in crescita anche zone del centro e del meridione, come Roma e, che dimostrano dunque una sostanziale ripartenza ...

