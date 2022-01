Milan-Roma, Damiano dei Maneskin come Josè Mourinho: “Chiffi diretto in promozione” (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Roma perde a San Siro contro il Milan e l’arbitraggio di Daniele Chiffi finisce nel mirino di Josè Mourinho ma non solo. Molti tifosi Romanisti non ha apprezzato la gestione della gara, tra di loro c’è anche Damiano David, il leader dei Maneskin. Tifoso Romanista, ha twittato: “Chiffi, dopo questa diretto in promozione“. Il tweet è diventato virale in pochi minuti e qualcuno ha scritto al leader della band italiana di “stare zitto e pensare alla musica”. Lui però, che non ha intenzione di stare “zitto e buono” lo ha messo in chiaro da subito. E così fa. #MilanRoma Chiffi, dopo questa diretto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laperde a San Siro contro ile l’arbitraggio di Danielefinisce nel mirino dima non solo. Molti tifosinisti non ha apprezzato la gestione della gara, tra di loro c’è ancheDavid, il leader dei. Tifosonista, ha twittato: “, dopo questain“. Il tweet è diventato virale in pochi minuti e qualcuno ha scritto al leader della band italiana di “stare zitto e pensare alla musica”. Lui però, che non ha intenzione di stare “zitto e buono” lo ha messo in chiaro da subito. E così fa. #, dopo questain ...

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - SalvatoreSamp : RT @leggoit: #milan-#roma, petardi lanciati dal settore ospiti: arrestato un 22enne. Daspo di cinque anni - I_M_Alex21 : RT @BuzuLuke: Bologna vs Inter si gioca ? Falsato! Bologna vs Inter non si giocia ? Falsato! Milan vs Roma si gioca ? Falsato! Milan vs Rom… -