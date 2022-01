BMW presenta l' auto in grado di cambiare colore alla carrozzeria

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Se ti sei mai sentito indeciso su qualescegliere per la tua, BMW potrebbe avere la soluzione giusta per te. La casamobilistica tedesca hato al CES 2022 in corso a Las Vegas una nuova verniciatura indicon un tap sullo smartphone. Basandosi sull'e-ink, l'inchiostro elettronico che viene utilizzato dagli e-reader come il Kindle di Amazon, giusto per fare un esempio, la nuova BMW iX elettrica è indi “verniciarsi” di bianco o di nero nel giro di pochi secondi: basta scegliere ilche vuoi sull'app dedicata e il gioco è fatto. «Il rivestimento superficiale contiene decine di milioni di microcapsule, grandi quanto lo spessore di un capello umano. Ognuna di queste microcapsule ...