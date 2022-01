Terremoto di magnitudo 2 3 tra Pozzuoli e Napoli

(Di giovedì 6 gennaio 2022) commenta Una scossa di2.3 della scala Ritcher è stata registrata alle 20:37 a una profondità 2,8 chilometri a, in tutta l'area flegrea e nei quartieri occidentali dida ...

Segnalano unche in serata si è verificato a Napoli . L'epicentro è stato individuato nell'area dei Campi Flegrei . Di2.3 secondo l'Ingv OV (Napoli), a tre chilometri di ...I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato questa sera alle ore 20,37 una scossa didi2.3 della scala Richter con epicentro nella zona del vulcano Solfatara a Pozzuoli ad una profondità di 2,76 chilometri. L'evento tellurico è stato avvertito in gran parte della ...22:17:16 Una scossa di magnitudo 2,3 della scala Ritcher e profondità 2,8 km con epicentro nell'area del vulcano Solfatara è stata registrata alle 20:37 a Pozzuoli, in tutta l'area flegrea e nei quart ...Terremoto a Napoli I sismografi hanno registrato questa sera alle ore 20,37 una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 della scala Richter.