Napoli e Spalletti commentano il pareggio contro la Juventus

L' SSC Napoli -come di consueto- al termine del match tra la Juventus ed il Napoli, sul suo sito ufficile commenta il pareggio ottenuto dagli azzurri. "Finisce 1-1 tra Juventus e Napoli allo Juventus Stadium. Le didascalie preziose e deliziose al risultato sono un destro splendido di Mertens e un sinistro pregevole di Chiesa. Questa la partita, bella, vivace e sempre vibrante. Ma, al di là della stretta lettura calcistica, ci sono pareggi che valgono più di una vittoria e che esorbitano l'aspetto tecnico per abbracciare il cuore, l'anima oltre ogni protocollo istituzionale. Il Napoli esce con il ruggito dell'orgoglio e della fierezza da questa serata a Torino, liddove la pelle dell'orso sembrava già affissa sul camino. Il resto è il racconto sportivo ...

