Covid | focolai e rinvii | il caos e la situazione nella Serie ASL

(Di giovedì 6 gennaio 2022)A si gioca o no? Un centinaio di positivi al, gli interventi delle ASL in ordine sparso, la linea dura della LegaA ma comunque quattro partite verso il rinvio. Le ultime 24 ore nel mondo del calcio italiano sono state particolarmente caotiche, alla vigilia del rientro in campo dopo le vacanze natalizie. L'articolo

Advertising

emamarro : RT @CalcioFinanza: Covid, focolai e rinvii: il caos e la situazione nella Serie A(SL) - CalcioFinanza : Covid, focolai e rinvii: il caos e la situazione nella Serie A(SL) - Rodolfo14607379 : RT @autocostruttore: Focolai Covid: Verona e Udinese boom di contagi, 15 giocatori positivi. Serie A nel caos. A rischio anche Salernitana-… - francang1950 : RT @Open_gol: L'Asl alla società partenopea: «Effettuare controlli scrupolosi sui giocatori» - occhio_notizie : Covid, focolai in seguito alle feste natalizie: folla tra farmacie e drive-in a Montoro -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolai

Affaritaliani.it

... il settore dei servizi si e' sviluppato a un ritmo piu' rapido a dicembre a causa dell'aumento della domanda e dell'allentamento della pressione inflazionistica, anche se idi- 19 su ...... come la mentalità del "non un passo indietro" abbia plasmato le decisioni in materia: Tutte ... a causa della lunga esperienza condi influenza pandemica semi - regolari. Egyppius ...L'Asl Napoli 1, alla vigilia della gara di domani contro la Juventus, ha concluso l'indagine epidemiologica sul Napoli e ha diramato un comunicato ufficiale: "In merito all’accertato focolaio di posit ...I campionati di calcio vengono sospesi a causa del coronavirus. La seconda giornata di Lega Pro verrà recuperata il primo febbraio.