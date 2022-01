Papa: “Cani e gatti al posto dei figli, ma non farli toglie umanità” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due Cani, due gatti. Sì, Cani e gatti occupano il posto dei figli”. Lo ha denunciato Papa Francesco parlando a braccio all’udienza generale. Bergoglio ha incentrato la catechesi sul tema della paternità e maternità. Riprendendo il discorso sul fatto che le famiglie hanno animali e non figli, ha sottolineato: “Si fa ridere capisco, ma è la realtà e questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà diventa più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la patria che non ha figli e, come ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Oggi la gente non vuole avere, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due, due. Sì,occupano ildei”. Lo ha denunciatoFrancesco parlando a braccio all’udienza generale. Bergoglio ha incentrato la catechesi sul tema della paternità e maternità. Riprendendo il discorso sul fatto che le famiglie hanno animali e non, ha sottolineato: “Si fa ridere capisco, ma è la realtà e questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, cie così la civiltà diventa più vecchia e senzaperché si perde la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la patria che non hae, come ...

