Covid-19 nelle famiglie reali: positivi i sovrani di Svezia e Lussemburgo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I contagi da Covid-19 corrono veloci anche all’interno delle famiglie reali d’Europa, e il virus non fa differenze tra reali e non. Così al bilancio dei contagi si aggiungono anche il re e la regina di Svezia, di 75 e 78 anni. nelle stesse ore è giunta la notizia della positività del Granduca Henri del Lussemburgo. Tutti i regnanti avrebbero sintomi lievi e starebbero portando avanti i doveri. I reali di Svezia positivi al Covid-19 Il re Carlo Gustavo, di 75 anni, e la regina Silvia di Svezia, di 78 anni, sono risultati positivi al Covid-19. Secondo quanto diffuso dal Palazzo, la coppia reale è risultata positiva ieri sera. I ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I contagi da-19 corrono veloci anche all’interno delled’Europa, e il virus non fa differenze trae non. Così al bilancio dei contagi si aggiungono anche il re e la regina di, di 75 e 78 anni.stesse ore è giunta la notizia dellatà del Granduca Henri del. Tutti i regnanti avrebbero sintomi lievi e starebbero portando avanti i doveri. Idial-19 Il re Carlo Gustavo, di 75 anni, e la regina Silvia di, di 78 anni, sono risultatial-19. Secondo quanto diffuso dal Palazzo, la coppia reale è risultata positiva ieri sera. I ...

