Sinner, il primo miracolo del 2022. Travolge la Francia con Berrettini e l'Italia torna a sognare (Di martedì 4 gennaio 2022) Una vittoria che ci serviva e che ci fa ritornare in corsa per le semifinali della Atp Cup. La nostro Italia ha trionfato nettamente per 3-0 sulla Francia, grazie alle super prestazioni di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini. Il primo ha trionfato 6-3 7-6 contro Artur Rinderknecht (numero 58 del ranking), il secondo ha rifilato un 6-4 7-6 a Ugo Humbert. tornati poi entrambi in campo per battere al tie break nel doppio (6-3 6-7 10-8) la coppia transalpina formata da Fabrice Martin e Edouar Roger-Vasselin. La batosta iniziale contro l'Australia è dunque già alle spalle. Le partite di Jannik e Matteo - Se Sinner aveva perso contro il francese lo scorso anno a Lione (6-7 6-2 7-5), si era poi nettamente rifatto battendolo nei quarti ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Una vittoria che ci serviva e che ci fa rire in corsa per le semifinali della Atp Cup. La nostroha trionfato nettamente per 3-0 sulla, grazie alle super prestazioni di Jannike di Matteo. Ilha trionfato 6-3 7-6 contro Artur Rinderknecht (numero 58 del ranking), il secondo ha rifilato un 6-4 7-6 a Ugo Humbert.ti poi entrambi in campo per battere al tie break nel doppio (6-3 6-7 10-8) la coppia transalpina formata da Fabrice Martin e Edouar Roger-Vasselin. La batosta iniziale contro l'Australia è dunque già alle spalle. Le partite di Jannik e Matteo - Seaveva perso contro il francese lo scorso anno a Lione (6-7 6-2 7-5), si era poi nettamente rifatto battendolo nei quarti ad ...

Advertising

Coninews : Parte da Sydney il nuovo anno del tennis tricolore. ?? Domani il debutto con il primo match dell'edizione 2022 dell… - Labellasospesa : RT @lorenzofares: Un bel 3-0 alla Francia ???? ci rimette in corsa alla #ATPCup In attesa di capire quanto conterà la sfida alla Russia ????,… - MissRitweet : RT @EffecomeF: I Sinnettini hanno vinto tutto, nella notte italiana, anche il loro primo doppio anche … per chi non ci credeva.?????? Grazie R… - lello_roma : RT @EffecomeF: I Sinnettini hanno vinto tutto, nella notte italiana, anche il loro primo doppio anche … per chi non ci credeva.?????? Grazie R… - chopmount : RT @EffecomeF: I Sinnettini hanno vinto tutto, nella notte italiana, anche il loro primo doppio anche … per chi non ci credeva.?????? Grazie R… -