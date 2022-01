Gualtieri | Stadio Roma | pronti a incontrare Friedkin

(Di martedì 4 gennaio 2022)– “Noi siamo, siamo assolutamente disponibili. Ci sono già stati dei primi contatti, anche con l’assessore Veloccia, io li ho incontrati quando sono andato allo.” “Ho detto loro che noi siamoin qualsiasi momento e so che ci sia anche da parte loro un interesse ad avere un incontro quanto prima”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, a margine di una cerimonia di commemorazione al Cimitero monumentale del Verano, a chi gli chiedeva se fosse in programma a gennaio un incontro tra il Campidoglio e la famigliain merito al progetto del nuovodella. (Agenzia Dire)

"Se a gennaio ci sarà un incontro con Friedkin sullo stadio della Roma? Noi siamo pronti a incontrarli e assolutamente disponibili. Ci sono già stati dei ... Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a ... Possibile svolta sul fronte stadio della Roma. Come scrive oggi il Corriere dello Sport nei prossimi giorni possibile incontro tra Dan Friedkin e il sindaco Roberto Gualtieri, che in occasione dell'incontro all'Olimpico prima ... Dopo l'apertura netta del primo cittadino nelle scorse settimane, secondo quanto riportato il Corriere dello Sport potrebbe esserci un incontro tra la famiglia Friedkin e il sindaco Roberto Gualtieri. Incontro in programma tra Dan Friedkin e Roberto Gualtieri, oggetto della discussione sarà il nuovo stadio della Roma.