Bimbo morto a Torre del Greco: madre accusata di omicidio volontario (Di martedì 4 gennaio 2022) Una tragedia immane quella avvenuta a Torre del Greco: A. G., 40enne, ha confessato l’omicidio del figlio di due anni e mezzo, morto annegato. La donna è accusata di omicidio volontario, sulla base delle indagini condotte dai carabinieri. madre uccide il figlio di due anni e mezzo Queste sono le notizie che si apprendono da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Una tragedia immane quella avvenuta adel: A. G., 40enne, ha confessato l’del figlio di due anni e mezzo,annegato. La donna èdi, sulla base delle indagini condotte dai carabinieri.uccide il figlio di due anni e mezzo Queste sono le notizie che si apprendono da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - ottopagine : Bimbo morto in mare: mamma in stato confusionale ma non voleva suicidarsi #TorredelGreco - DarioSaut : Bimbo morto annegato, la mamma in carcere: «Non ricordo più nulla» - Born_in_Naples : RT @80AirasoR80: Concepire non fa di una donna una Madre. Troia,nessuna pietà per te. - Rebus1234562 : RT @80AirasoR80: Concepire non fa di una donna una Madre. Troia,nessuna pietà per te. -