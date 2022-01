Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 10.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE, RIAPERTO IL TRATTO MA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA E IN COMPLANARE. LE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONENORD. RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST E IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE CODE INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA PER INCIDENTE ALTEZZA PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ Servizio fornito da Astral