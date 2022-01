Formia | armato di spranga minaccia i medici e devasta l’area Covid dell’ospedale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 gennaio 2022)– Resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e interruzione di servizio di pubblica necessità: con queste accuse i carabinieri, coordinati dalla Procura di Cassino, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 25enne di Minturno (Latina) dopo che ha creato il panico nell’ospedale di. I fatti risalgono al pomeriggio del 1 gennaio scorso: l’uomo era stato trasportato in ospedale perché trovato in stato di agitazione psicomotoria. Ad un certo punto, una volta all’interno della struttura, con unadi ferro hato e tentato di aggredire il personale medico in servizio e ha danneggiatodedicata ai pazienti affetti da-19 rendendola inutilizzabile fino all’intervento di manutenzione. Decine le persone che hanno ...