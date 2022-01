Basket | Champions League 2021 2022 | risultati e classifiche aggiornate

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, con i gironi che andranno in scena da lunedì 4 ottobre a mercoledì 22 dicembre. Tre le italiane impegnate, ovvero Banco di Sardegna Sassari, Nutribullet Treviso (alla prima partecipazione ad una competizione europea) e Happy Casa Brindisi. Un totale di 32 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di otto gironi da quattro squadre. IL REGOLAMENTO DELLAPLAY-IN GARE DI ANDATA Martedì 4 gennaio Ore 18:30 – Igokea – Filou OostendeOre 20:30 – JDA Dijon – VEF RigaOre 20:30 – Hereda San Pablo Burgos – Darussafaka Mercoledì 5 gennaio Ore 20:00 ...

Advertising

zazoomblog : Basket Champions League 2021-2022: Treviso-Lavrio le date del play-in. In campo a gennaio per un posto nella second… - OA_Sport : Basket: Treviso-Lavrio, ecco le date del play-in di Champions League -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions

Poi arriverà la". Voti alti anche a...? "Al Milan. La società ha appoggiato Pioli e, ... NelNBA vige il salari cap per calmierare il monte stipendi... "Sa cosa diceva il presidente ...... il 18 l' Europa League a Siviglia , il 25 la Conference League a Tirana , il 28 la... scattano gli europei di(un girone si gioca in Italia, a Milano ) e i mondiali di ciclismo in ...in Cina le Olimpiadi invernali a febbraio, i Mondiali di atelia leggera e di nuoto rinviati nel 2021. A gennaio la Coppa d'Africa di calcio ...Brandon Brown è un nome ben noto nella Basketball Champions League già dal 2019-20 con il Nizhny Novgorod. È tornato vincendo l'ultimo premio MVP del mese ...