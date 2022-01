Barcellona | Laporta | «Haaland? I giocatori migliori ci aprono le porte…»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Joan, presidente del, ha parlato del possibile acquisto di Erlingda parte dei catalani: le dichiarazioni In occasione della conferenza di presentazione di Ferran Torres, Joanha risposto a una domanda sul possibile arrivo dial. DICHIARAZIONI – «Stiamo lavorando per costruire una grande squadra, se facciamo le cose fatte bene per noi tutto è possibile. Sono sicuro che le faremo. Stiamo recuperando il nostro status, ile porte alla possibilità di unirsi un giorno al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

