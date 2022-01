Minotti su Tanzi | «Regalò al Parma un futuro che nessun poteva immaginare»

(Di domenica 2 gennaio 2022) Lorenzo, ex capitano delai tempi di Calisto, ha parlato dopo la morte dell’ex patron gialloblù Lorenzoha detto due parole dopo la morte di Calisto. L’exera capitano proprio nell’era migliore dei crociati. Le sue parole al Corriere dello Sport: «alappena promosso unche: giocare una finale a Wembley, diventare una delle squadre più importanti d’Italia. Era la visione dicostruita con Pastorello e Scala. Io alho avuto l’onore di sollevare quattro coppe.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lorenzo Minotti è stato "il" capitano del Parma di Tanzi, dove ha giocato dal 1987 al 1996, facendo poi anche un'esperienza da dirigente tra il 2002 e il 2004, quando tutto finì: "Ricordo la ...