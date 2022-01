15 anni fa la Bulgaria entrava nell'Unione europea (Di domenica 2 gennaio 2022) Sofia, 02 gennaio 2022 Le immagini della sigla dell'accordo per l'adesione all'Unione europea della Bulgaria. Nel corso della cerimonia un coro di donne in abito tradizionale ha intonato l'Inno alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Sofia, 02 gennaio 2022 Le immagini della sigla dell'accordo per l'adesione all'della. Nel corso della cerimonia un coro di donne in abito tradizionale ha intonato l'Inno alla ...

Advertising

CorneliaHale94 : Effettivamente la Bulgaria negli ultimi anni ha sempre portato pezzi belli... My fav POLI - AntonioBergami4 : RT @boni_castellane: Ricciardi la gente si adeguerà alle norme che essi penseranno. In Bulgaria sono andati avanti così 80 anni. Morale: Dr… - ZanellaRina : RT @boni_castellane: Ricciardi la gente si adeguerà alle norme che essi penseranno. In Bulgaria sono andati avanti così 80 anni. Morale: Dr… - avv_gr : RT @boni_castellane: Ricciardi la gente si adeguerà alle norme che essi penseranno. In Bulgaria sono andati avanti così 80 anni. Morale: Dr… - Testament73 : RT @boni_castellane: Ricciardi la gente si adeguerà alle norme che essi penseranno. In Bulgaria sono andati avanti così 80 anni. Morale: Dr… -