Il commiato in piedi di Mattarella, finisce il mandato: "Mai solo, grazie Italia" (Di sabato 1 gennaio 2022) In piedi, le bandiere d'Italia, d'Europa e del Quirinale alle spalle. Sergio Mattarella saluta così per l'ultima volta gli Italiani nel tradizionale messaggio di fine anno. "Sette anni impegnativi", spiega il presidente della Repubblica uscente parlando del suo mandato nei quali, però, "anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentito solo". Nelle parole del presidente, il Paese e la nuova ondata covid, vaccini come opportunità – e sprecarla, spiega, è "un'offesa a chi non l'ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla" -, e il ringraziamento agli Italiani e a chi ha affrontato in prima linea la pandemia. E ancora la Costituzione, quel "volto reale di una Repubblica unita e solidale" che è "patriottismo concretamente espresso", ma soprattutto giovani e fiducia nel ...

