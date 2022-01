Gianmaria e Federica, arriva il bacio di Capodanno ma lei fuori ha un altro (Di sabato 1 gennaio 2022) Il tanto atteso bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme è finalmente arrivato! Il nuovo anno nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe aver portato una nuova coppia, con la speranza che non si tratti di un’altra accoppiata “fake”, come accaduto in passato. Scatta il bacio tra Gianmaria e Federica Gianmaria già nei giorni scorsi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 gennaio 2022) Il tanto attesotraAntinolfi eCalemme è finalmenteto! Il nuovo anno nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe aver portato una nuova coppia, con la speranza che non si tratti di un’altra accoppiata “fake”, come accaduto in passato. Scatta iltragià nei giorni scorsi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

