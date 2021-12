Kate Middleton e il pianoforte, sapete quando ha imparato a suonarlo? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Kate Middleton ha stupito il pubblico dell’Abbazia di Westmister con la sua esibizione al pianoforte. sapete quando ha imparato a suonare? Un’esibizione commovente quella di Kate Middleton alla vigilia di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 31 dicembre 2021)ha stupito il pubblico dell’Abbazia di Westmister con la sua esibizione alhaa suonare? Un’esibizione commovente quella dialla vigilia di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

SkyTG24 : Kate Middleton suona il piano in pubblico per la prima volta al concerto di Natale. VIDEO - zazoomblog : Kate Middleton indossa sempre più spesso il rosso. E non è un caso - #Middleton #indossa #sempre #spesso… - zazoomblog : L’oroscopo di Kate Middleton: cosa dicono le stelle per il suo 2022 - #L’oroscopo #Middleton: #dicono #stelle - zazoomblog : Kate Middleton e William i reali inglesi più in vista: mai così amati - #Middleton #William #reali #inglesi… - IOdonna : Dall'abito rosso di Meghan Markle all'abito tutto d'oro di Kate Middleton: le foto più belle. -