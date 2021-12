Il parroco No vax positivo all’attacco dalla quarantena: «Colpa di un vaccinato». E se la prende con Open – Il video (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo aver annunciato in diretta social di essere positivo a Covid-19, Don Antonio Romano si scaglia contro Open e il suo fondatore Enrico Mentana per aver riportato la notizia e aver fatto riferimento alle sue idee contro il vaccino anti virus. Il parroco di Chiusano san Domenico, in provincia di Avellino, attualmente in quarantena e non vaccinato, dice di non essere in cerca di visibilità e per sottolinearlo sceglie ancora una volta una diretta social. Protesta contro l’immagine inserita nell’articolo che lo ritrae in una delle numerose ospitate nel talk show Pomeriggio 5 dove il sacerdote ribadisce quanto spiegato in quella circostanza: «Dicevo come il sole sia necessario per mantenere forte il sistema immunitario e quindi difendersi dai virus. Serve l’aria fresca e il sole per stare bene. Lo dice ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo aver annunciato in diretta social di esserea Covid-19, Don Antonio Romano si scaglia controe il suo fondatore Enrico Mentana per aver riportato la notizia e aver fatto riferimento alle sue idee contro il vaccino anti virus. Ildi Chiusano san Domenico, in provincia di Avellino, attualmente ine non, dice di non essere in cerca di visibilità e per sottolinearlo sceglie ancora una volta una diretta social. Protesta contro l’immagine inserita nell’articolo che lo ritrae in una delle numerose ospitate nel talk show Pomeriggio 5 dove il sacerdote ribadisce quanto spiegato in quella circostanza: «Dicevo come il sole sia necessario per mantenere forte il sistema immunitario e quindi difendersi dai virus. Serve l’aria fresca e il sole per stare bene. Lo dice ...

