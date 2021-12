Gf Vip | Manuel ha un contratto a tempo? Lui rivela la data della sua uscita dalla casa

(Di venerdì 31 dicembre 2021), durante una discussione, hato laesatta in cui usciràdel GFVip: ha uno una clausola speciale? Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa Endemol ...

Advertising

BITCHYFit : Manuel Bortuzzo svela che giorno lascerà il Grande Fratello Vip - infoitcultura : Manuel Bortuzzo fa una dichiarazione choc: lascerà il GF VIP 6 - tuttopuntotv : Manuel Bortuzzo fa una dichiarazione choc: lascerà il GF VIP 6 #GFVip6 #GFVip - Novella_2000 : Un vippone pronto ad abbandonare il #GFVip: ecco quando lascerà la casa (VIDEO) - infoitcultura : Manuel Bortuzzo gela il Grande Fratello Vip: “Ecco quando me ne vado” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

, durante una discussione, ha rivelato la data esatta in cui uscirà dalla casa del GFVip: ha un contratto a tempo o una clausola speciale? Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa Endemol ...... e prima ancora sono stati maleBortuzzo e Katia Ricciarelli . Nelle ultime ore anche Federica Calemme non si è sentita bene e ha parlato di febbre e di mal di gola. GF, tanti concorrenti ...Manuel Bortuzzo non arriverà alla finale del GF Vip, ha già deciso che presto lascerà il reality. L’ha confidato senza giri di parole ad alcuni dei suoi coinquilini. Ad accorgersi subito che c’era ...Manuel Bortuzzo ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore, infatti, ha confessato a Katia Ricciarelli e ad altri inquilini che abbandonerà il reality a metà gennaio. La perma ...