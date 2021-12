Gf Vip: Delia Duran Nella Casa… La Reazione di Soleil! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Soleil Sorge sa già che tra qualche giorno la sua ‘nemica’ Delia Duran entrerà Nella Casa del Gf Vip. E ‘stata una fan a spoilerare il tutto urlando a squarciagola fuori dalle mura di Cinecittà. Ma come ha reagito la nostra Soleil a questa notizia? Pare che non abbia fatto una piega, anzi, si è messa pure a ridere. Che abbia pensato ad uno scherzo? Ecco cosa è accaduto in queste ultime ore Nella Casa di Cinecittà! La Reazione di Soleil all’ingresso di Delia Duran! Da giorni non si parla d’altro che dell’imminente ingresso di Delia Duran al Gf Vip come nuova concorrente. Solo poche ore fa sembrava che il suo ingresso fosse posticipato a causa della sua positività al Covid, ma sembra si sia trattato di una fake news. La moglie di Alex ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 31 dicembre 2021) Soleil Sorge sa già che tra qualche giorno la sua ‘nemica’entreràCasa del Gf Vip. E ‘stata una fan a spoilerare il tutto urlando a squarciagola fuori dalle mura di Cinecittà. Ma come ha reagito la nostra Soleil a questa notizia? Pare che non abbia fatto una piega, anzi, si è messa pure a ridere. Che abbia pensato ad uno scherzo? Ecco cosa è accaduto in queste ultime oreCasa di Cinecittà! Ladi Soleil all’ingresso di! Da giorni non si parla d’altro che dell’imminente ingresso dial Gf Vip come nuova concorrente. Solo poche ore fa sembrava che il suo ingresso fosse posticipato a causa della sua positività al Covid, ma sembra si sia trattato di una fake news. La moglie di Alex ...

