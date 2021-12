Terapie intensive al 13%, male 7 Regioni (anche Veneto, Lazio e Piemonte) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sfiorati i 100mila contagi ieri, il conto dei nuovi positivi è destinato a salire. E con questo dato anche quello dell'occupazione delle e dei posti letto in ospedale. Alcune Regioni hanno provato a ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sfiorati i 100mila contagi ieri, il conto dei nuovi positivi è destinato a salire. E con questo datoquello dell'occupazione delle e dei posti letto in ospedale. Alcunehanno provato a ...

Advertising

chedisagio : In questi giorni di impazzimento generale, invito a consultare le mappe del @sole24ore sui dati che importano realm… - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuo… - GiovaQuez : In UK i 90% delle persone ricoverate nelle terapie intensive non ha ricevuto il booster #COVID19 - Cuoredifango : RT @giulianol: @elio_bioli @Smartitina Non è vero. L'occupazione delle terapie intensive per Covid è inferiore al 10% e circa il 40% è dato… - lucabattanta : RT @giulianol: @elio_bioli @Smartitina Non è vero. L'occupazione delle terapie intensive per Covid è inferiore al 10% e circa il 40% è dato… -