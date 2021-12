“Io e lui…”. Giucas Casella, la figuraccia è servita. Smascherato dalla Vip dopo quelle parole (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra i personaggi più seguiti del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio Giucas Casella, l’illusionista infatti continua a far parlare di sé. Tra gli episodi più chiacchierati la lunga serie di flirt snocciolata, tra questi anche quello con la Contessa De Blanck con la quale, proprio nella Casa, ha avuto un confronto. “C’è stata una frequentazione, ma sto con Valeria da quarant’anni e la amo tantissimo. Comunque farei venire Patrizia in studio perché racconta sempre la verità”. Cosa che è avvenuta, ma con risultati deludenti per l’uomo. Patrizia De Blanck ha invitato subito Giucas Casella a rettificare la sua frase: “Dì le cose come stanno realmente, non abbiamo fatto niente”. Ma lui non ha mollato qui la presa e ha continuato a confermare che qualcosa ci sia stato in passato. A questo punto è stata nominata anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra i personaggi più seguiti del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio, l’illusionista infatti continua a far parlare di sé. Tra gli episodi più chiacchierati la lunga serie di flirt snocciolata, tra questi anche quello con la Contessa De Blanck con la quale, proprio nella Casa, ha avuto un confronto. “C’è stata una frequentazione, ma sto con Valeria da quarant’anni e la amo tantissimo. Comunque farei venire Patrizia in studio perché racconta sempre la verità”. Cosa che è avvenuta, ma con risultati deludenti per l’uomo. Patrizia De Blanck ha invitato subitoa rettificare la sua frase: “Dì le cose come stanno realmente, non abbiamo fatto niente”. Ma lui non ha mollato qui la presa e ha continuato a confermare che qualcosa ci sia stato in passato. A questo punto è stata nominata anche ...

