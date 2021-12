Doppia Bomba GF Vip, entra Delia Duran: sostituita la Bruganelli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) GF Vip, Doppia Bomba in arrivo con Delia Dura pronta ad entrare nella Casa come concorrente e la Bruganelli ormai sostituita. Delia Duran futura concorrente del Grande Fratello Vip (via social)Nel corso della puntata della sesta edizione Grande Fratello Vip di lunedì vedremo sicuramente tantissimi colpi di scena. Il reality andrà in onda lunedì 3 gennaio 2022 e a quanto pare nella Casa entrerà la modella venezuelana Delia Duran, la moglie di Alex Belli, squalificato nel corso della 27esima puntata. TvBlog ha annunciato l’ingresso della Duran nel corso della prossima puntata insieme a Kabir Bedi, già annunciato da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli perché le novità non sono finite ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 29 dicembre 2021) GF Vip,in arrivo conDura pronta adre nella Casa come concorrente e laormaifutura concorrente del Grande Fratello Vip (via social)Nel corso della puntata della sesta edizione Grande Fratello Vip di lunedì vedremo sicuramente tantissimi colpi di scena. Il reality andrà in onda lunedì 3 gennaio 2022 e a quanto pare nella Casa entrerà la modella venezuelana, la moglie di Alex Belli, squalificato nel corso della 27esima puntata. TvBlog ha annunciato l’ingresso dellanel corso della prossima puntata insieme a Kabir Bedi, già annunciato da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli perché le novità non sono finite ...

Advertising

Sabrina_aga : RT @AlessandroCere7: Studio Danese: Omicron SELEZIONA I VACCINATI 8% tripla dose 5,5% doppia dose 1,2% nei non vaccinati. 'il tweet di… - silvanhoe : RT @AlessandroCere7: Studio Danese: Omicron SELEZIONA I VACCINATI 8% tripla dose 5,5% doppia dose 1,2% nei non vaccinati. 'il tweet di… - Irmoprado : RT @AlessandroCere7: Studio Danese: Omicron SELEZIONA I VACCINATI 8% tripla dose 5,5% doppia dose 1,2% nei non vaccinati. 'il tweet di… - adolar41744618 : RT @AlessandroCere7: Studio Danese: Omicron SELEZIONA I VACCINATI 8% tripla dose 5,5% doppia dose 1,2% nei non vaccinati. 'il tweet di… - modamanager : RT @AlessandroCere7: Studio Danese: Omicron SELEZIONA I VACCINATI 8% tripla dose 5,5% doppia dose 1,2% nei non vaccinati. 'il tweet di… -