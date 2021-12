Sci alpino | Dominik Paris primo nella classifica di Coppa del Mondo di discesa A Wengen dovrà difendersi | poi le piste favorevoli

(Di martedì 28 dicembre 2021)ha vinto lalibera di Bormio ed è balzato in testa alladelladeldi specialità. L’azzurro si è imposto sulla mitica pista Stelvio per la settima volta in carriera (sei in, una in superG), confermandosi l’Imperatore indiscusso del tracciato in Valtellina e sciorinando tutto il suo immenso talentovelocità pura. Il nostro portacolori svetta ora con 227 punti all’attivo e può fare affidamento su 10 lunghezze di vantaggio nei confronti dell’austriaco Matthias Mayer. Gli altri rivali sono leggermente più attardati: lo svizzero Niels Hintermann a -49, il norvegese Aleksander Kilde a -58, lo svizzero Beat Feuz a -62 (paga a caro prezzo l’uscita odierna), l’austriaco Vincent Kriechmayr a -64. Il ...

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - Eurosport_IT : A Bormio c'è un solo padrone ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bormio | #Stelvio | #Paris - Eurosport_IT : Una prova P-E-R-F-E-T-T-A! ?????? #EurosportSCI | #FISALpine | #Bormio | #Paris - ninda1952 : RT @RaiNews: Questa è la settima vittoria a Bormio, la sesta in discesa per Dominik Paris - greta_rinaldi : RT @Eurosport_IT: PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa discesa… -

Si è chiusa con un buon sesto posto finale la prova di Marta Bassino nel Gigante disputato oggi, martedì 28 dicembre, a Lienz, in Austria, e valido per la Coppa del Mondo di. La borgarina, ottava dopo la prima manche, ha disputato una buona seconda manche, assaporando, anche, per qualche minuto, il sogno di chiudere ancora una volta a podio. Alla fine, la ...BORMIO " Dominik Paris vince la discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. L'azzurro fa segnare il miglior tempo in 1'5463, guastando la festa alla Svizzera. Secondo è infatti il leader della generale Marco Odermatt (+024), precedendo il connazionale ...Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio ed è balzato in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità. L'azzurro si è imposto sulla mitica pista Stelvio per la settima volta in ...Dominik Paris trionfa nella discesa libera del Bormio, mettendo a segno la sua settima vittoria in quel del Passo dello Stelvio - di cui 6 in discesa libera e uno nel supergigante ...